Украина готовит ответ на открытие Россией Крымского моста, – Гройсман

Строительство и открытие Крымского моста на аннексированном Россией полуострове нарушает нормы международного права и несет прямую угрозу безопасности, экономическим и экологическим интересам.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на видео, которое обнародовано в Facebook.

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"Российская оккупационная власть продолжает действовать вне международного права и здравого смысла. Они открывают Керченский мост: объект, который построен на нашей, суверенной территории – без каких-либо согласований, с прямой угрозой нашей безопасности, экономическим и экологическим интересам", – сказал глава правительства.

Глава Кабинета министров отметил, что Кремль так действует, будто безнаказанность и вседозволенность будут длиться вечно.

НЕТ! Придет время и за все придется ответить – в том числе за этот мост. Россия будет дорого за это платить. И вопрос здесь не в деньгах, а в справедливости, которая будет восстановлена. Сейчас мы готовим ответ: мы научились защищать свои интересы, в том числе в международных судах. Будем предпринимать все меры и добьемся справедливости и верховенства закона,

– подчеркнул Гройсман.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.



В свою очередь, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.