В Евросоюзе назвали цель строительства Крымского моста Россией

Россия в очередной раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины, построив Крымский мост, которым соединила аннексированный полуостров с материковой частью РФ через Керченский пролив,

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, опубликованном пресс-службой Европейской службы внешнего действия.

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В частности отмечается, что Российская Федерация построила Керченский мост на оккупированный Крымский полуостров без согласия Украины, что и составляет еще одно грубое нарушение.

Целью строительства моста является дальнейшая принудительная интеграция незаконно присоединенного полуострова к России и его изоляция от Украины, между тем он остается ее неотъемлемой частью. Мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря,

– говорится в заявлении.

Также в Евросоюзе напомнили, что продолжают осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя со стороны России и не признают это нарушение международного права.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.



В свою очередь, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.