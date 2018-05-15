У Євросоюзі назвали мету будівництва Кримського моста Росією

Росія вкотре порушила суверенітет і територіальну цілісність України, побудувавши Кримський міст, яким з'єднала анексований півострів з материковою частиною РФ через Керченську протоку,

Про це йдеться у заяві речника ЄС, опублікованій прес-службою Європейської служби зовнішньої дії.

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Зокрема наголошується, що Російська Федерація побудувала Керченський міст на окупований Кримський півострів без згоди України, що й становить ще одне грубе порушення.

Метою будівництва мосту є подальша примусова інтеграція незаконно приєднаного півострова до Росії та його ізоляція від України, що залишається її невід'ємною частиною. Міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти Азовського моря,

– йдеться у заяві.

Також, у Євросоюзі нагадали, що продовжують засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя з боку Росії та не визнають це порушення міжнародного права.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.



У свою чергу, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.