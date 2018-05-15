"Дорога в нікуди": Клімкін прокоментував відкриття мосту в окупованому Криму

15 травня в окупованому Криму помпезно відкрили так званий "Кримський міст", яким анексований півострів з'єднали з Росією.

На відкриття мосту приїхав навіть президент Росії Володимир Путін.

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Як пишуть росЗМІ, 15 травня відкрили автомобільну частину мосту, проте рух цією частиною запустять лише 16 травня.

На відкриття цієї скандальної споруди відреагував міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Насправді міст через Керченську протоку – це міст між окупованим Кримом, де люди залякані та зникають, і Росією, де можуть за один день заарештувати 1600 людей за мирний протест. Обидва кінці мосту – це шлях в нікуди,

– констатував глава українського МЗС.

Насправді міст через Керченську протоку – це міст між окупованим Кримом, де люди залякані та зникають, і Росією, де можуть за один день заарештувати 1600 людей за мирний протест. Обидва кінці мосту – це шлях в нікуди. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 травня 2018 р.

Будівництво мосту через Керченську протоку окупанти розпочали у 2016-му році через два роки після анексії Криму Росією.