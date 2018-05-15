"Дорога в никуда": Климкин прокомментировал открытие моста в оккупированном Крыму

15 мая в оккупированном Крыму помпезно открыли так называемый "Крымский мост", которым аннексирован полуостров соединили с Россией.

На открытие моста приехал даже президент России Владимир Путин.

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Как пишут российские СМИ, 15 мая открыли автомобильную часть моста, однако движение этой частью запустят только 16 мая.

На открытие этой скандальной постройки отреагировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

На самом деле мост через Керченский пролив – это мост между оккупированным Крымом, где люди запуганы и исчезают, и Россией, где могут за один день арестовать 1600 людей за мирный протест. Оба конца моста – это путь в никуда,

– констатировал глава украинского МИД.

Насправді міст через Керченську протоку – це міст між окупованим Кримом, де люди залякані та зникають, і Росією, де можуть за один день заарештувати 1600 людей за мирний протест. Обидва кінці мосту – це шлях в нікуди. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 травня 2018 р.

Строительство моста через Керченский пролив оккупанты начали в 2016-м году через два года после аннексии Крыма Россией.