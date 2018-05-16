В России цинично ответили Украине относительно Крымского моста

Представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждает, что все заявления Украины относительно так называемого Крымского моста являются "ужасными в своей глупости". В то же время она убеждает, что Москва с официальным Киевом не ссорилась, поэтому всегда есть возможность наладить связи".

Об этом она рассказала во время общения с журналистами в оккупированном Крыму, передает информационное агентство "РИА Новости".

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По ее убеждению, реакция Украины на открытие моста – "это такой юмор, сарказм".

"Мне кажется, это уже от отчаяния, полной безнадежности делаются такие заявления: страшные, злобные. Всегда есть возможность наладить отношения, выстроить взаимоотношения. Да, потеряли территорию, так, люди сделали такой выбор, но никто не собирался жечь мосты, все собирались только их строить, поэтому зачем им было делать такие комментарии, совершенно непонятно", – отметила Захарова.

Кроме того, она убеждает, что украинские заявления отличаются противоречивостью.

Нужно как-то определиться им, мне кажется, а всем остальным на эти чудовищные в своей глупости заявления не следует обращать внимания. К сожалению, украинская пропаганда будет рассказывать, что все подстроено, что все не по-настоящему, что людей согнали, что никто не хотел, все через силу. Я думаю, что все именно так будет возноситься. Но до этого эти же люди рассказывали, что моста не будет, что он – психологически невозможен, что это абсурд, что это чуть ли не компьютерная графика, что все являются поддельными фотографиями, выискивали какие-то нестыковки в видеокадрах, пытались уличить, что это продукт российской пропаганды. Сейчас уже очевидно, что мост есть,

– добавляет представительница МИД России.

Как подчеркивается, она была в числе тех, кто первым проехал так называемым Крымским мостом в оккупированную Керчь с российской стороны Тамани. По словам "дипломатки", она прилетела в Анапу на самолете, а потом приехала в Тамань на машине.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему. Президент Украины Петр Порошенко в свою очередь заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Кроме того, украинский премьер Владимир Гройсман подчеркнул, что в будущем Россия будет отвечать за этот мост, а глава МИД Павел Климкин подчеркнул, что этот Крымский мост – путь в никуда.