Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на 1-м ежегодном международном Конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность". Он отметил, что в Украине при поддержке стран НАТО планируют открыть 5 реабилитационных центров.

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Умеров раскрыл планы Украины по медицинскому обеспечению военных

Министр обороны отметил, что Украина будет улучшать медицинское обеспечение военных. Во-первых, должны улучшить стандарты подготовки по тактической медицине. Как пояснил Умеров, Украина имеет целью достичь такого уровня, чтобы каждый военный мог оказать помощь себе, а также собрату. Для этого разрабатывают и внедряют учебные программы с различными курсами, тренингами, симуляциями и практическими занятиями.

Каждый солдат должен знать, как правильно оказать первую помощь себе и сослуживцу в любой ситуации,

– подчеркнул Умеров.

Кроме того, в Украине собираются внедрить ресурсную способность стабилизационных пунктов по единым стандартам, и тысячи военнослужащих будут направлены на программы восстановления. Более того, также будет открыт центр реинтеграции освобожденных из плена военнослужащих.

Впрочем, это не все планы по улучшению медицинского обеспечения. Так, Украина совместно с НАТО откроет 5 реабилитационных центров в рамках проекта "Реноватор", в которых украинские защитники смогут восстановить здоровье. Умеров отметил, что каждый из центров будет оснащен современными технологиями и специалистами, которые обеспечивают качественное лечение и реабилитацию.

Украина планирует помогать восстанавливаться не только физически, но и ментально. Поэтому разрабатываются программы и для психологической реабилитации.

Наша цель – обеспечить оптимальную реабилитацию в зависимости от того, возвращается человек в строй, или будет заниматься гражданской жизнью,

– добавил министр.

Умеров сообщил, что для совместного управления медицинскими ресурсами Сил обороны создадут специальный координационный центр. Он будет отвечать за управление всеми медицинскими ресурсами Сил обороны. Как пояснил Умеров, это позволит эффективно распределять ресурсы, избегать дублирования и обеспечивать оперативную поддержку на всех уровнях

Новые программы подготовки медиков

Среди прочего среди планов Украины есть и внедрение новых программ подготовки медицинских кадров. Так, наша страна стремится наладить сотрудничество с SAG-U (Группа содействия безопасности – Украина), а также внедрить программы ASSET и NAMSOC.

Умеров отметил, что уже вскоре в Украине будут внедрены передовые программы подготовки медицинских кадров, в частности в Advanced Surgical Skills, National Association of Medical Special Operations Command. Новые программы позволят получить новые знания, которые подготовят медиков к любым вызовам.

Открытие лаборатории для определения качества турникетов

Одним из важнейших планов, который воплотит Украина, является открытие специальной лаборатории для определения качества турникетов. Сейчас в нашей стране нет такого заведения, поэтому ее открытие позволит гарантировать высокое качество и надежность этих важных медицинских средств.

Открытие такой лаборатории важно и потому, что турникеты – это основное средство для остановки кровотечения на поле боя. Если эти средства окажутся некачественными, то это угрожает жизни военных. Поэтому в лабораториях их смогут протестировать, ведь, если они остановят кровь и не порвутся, то и на поле боя не подведут.