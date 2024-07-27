Также Владимир Зеленский разрешил присваивать первичное офицерское звание врачам, которые не проходили военную кафедру.

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Что известно о новой медицинской информационной системе

Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Минобороны вместе с Генеральным штабом до конца года должны развернуть медицинскую информационную систему в воинских частях, чтобы маршрут раненого был прозрачным, был понятным. Это то, чего ожидает каждый военный медик и каждый военнослужащий,

– сообщил президент.

Впоследствии в Минобороны рассказали детали.

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова объяснила, что с помощью новой системы военный врач в госпитале в электронном виде сможет просмотреть все манипуляции, которые были проделаны врачами на разных этапах в отношении раненого.

По ее словам, это позволит планировать ресурсы, а также понимать, что происходило с человеком, когда и на каком этапе.

Что говорят об идее Зеленского врачи

Сейчас все манипуляции в отношении пациента записаны в бумажном виде – это история болезни. Раненый предоставляет выписной эпикриз врачам, но часто эта бумажка теряется.

Пока новая е-система не заработает на полную, бумажки будут. Старая, бумажная, система будет существовать параллельно.

Конечно, новация станет для врачей дополнительной нагрузкой, потребуется дополнительное обучение. Но в целом электронная система упростит работу.

"Как минимум, мы сможем понять, какая помощь была оказана на предыдущих этапах. Это гораздо легче. Во-вторых – любой врач, который работает с пациентом, может сам зайти, внести, изменить свои данные. Это значительно упростит для самого пациента организацию, бюрократию и т.д.", – объяснила Суспильному Ольга Щеглюк, врач физико-реабилитационной медицины Ирпенского военного госпиталя.

Справка. Выписной эпикриз – это краткое заключение врача о ходе болезни, результатах обследования и лечения, определение состояния больного на время выписки из стационара, прогноз заболевания, советы по дальнейшим лечебно-реабилитационным мероприятиям.

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