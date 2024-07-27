Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров на 1-му щорічному міжнародному Конгресі з військової медицини та ментального здоров'я "Воїн: життя, здоров'я, боєздатність". Він наголосив, що в Україні за підтримки країн НАТО планують відкрити 5 реабілітаційних центрів.

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Умєров розкрив плани України щодо медичного забезпечення військових

Міністр оборони наголосив, що Україна буде покращувати медичне забезпечення військових. По-перше, мають покращити стандарти підготовки з тактичної медицини. Як пояснив Умєров, Україна має на меті досягти такого рівня, щоб кожен військовий міг надати допомогу собі, а також побратиму. Для цього розробляють та впроваджують навчальні програми з різними курсами, тренінгами, симуляціями та практичними заняттями.

Кожен солдат має знати, як правильно надати першу допомогу собі та товаришу по службі в будь-якій ситуації,

– наголосив Умєров.

Окрім того, в Україні збираються впровадити ресурсну спроможність стабілізаційних пунктів за єдиними стандартами, й тисячі військовослужбовців будуть спрямовані на програми відновлення. Ба більше, також буде відкрито центр реінтеграції звільнених із полону військовослужбовців.

Втім, це не всі плани щодо покращення медичного забезпечення. Так, Україна спільно з НАТО відкриє 5 реабілітаційних центрів в рамках проєкту "Реноватор", у яких українські захисники зможуть відновити здоров'я. Умєров наголосив, що кожен з центрів буде оснащений сучасними технологіями та фахівцями, які забезпечують якісне лікування та реабілітацію.

Україна планує допомагати відновлюватися не лише фізично, а й ментально. Тому розробляються програми й для психологічної реабілітації.

Наша мета – забезпечити оптимальну реабілітацію залежно від того, чи повертається людина в стрій, чи займатиметься цивільним життям,

– додав міністр.

Умєров повідомив, що для спільного управління медичними ресурсами Сил оборони створять спеціальний координаційний центр. Він відповідатиме за управління всіма медичними ресурсами Сил оборони. Як пояснив Умєров, це дасть змогу ефективно розподіляти ресурси, уникати дублювання та забезпечувати оперативну підтримку на всіх рівнях

Нові програми підготовки медиків

З-поміж іншого серед планів України є й впровадження нових програм підготовки медичних кадрів. Так, наша країна прагне налагодити співпрацю з SAG-U (Група сприяння безпеці – Україна), а також впровадити програми ASSET і NAMSOC.

Умєров наголосив, що вже незабаром в Україні буде впроваджено передові програми підготовки медичних кадрів, зокрема в Advanced Surgical Skills, National Association of Medical Special Operations Command. Нові програми дозволять отримати нові знання, які підготують медиків до будь-яких викликів.

Відкриття лабораторії для визначення якості турнікетів

Одним з найважливіших планів, який втілить Україна, є відкриття спеціальної лабораторії для визначення якості турнікетів. Наразі в нашій країні немає такого закладу, тому її відкриття дозволить гарантувати високу якість і надійність цих важливих медичних засобів.

Відкриття такої лабораторії важливе й тому, що турнікети – це основний засіб для зупинки кровотечі на полі бою. Якщо ці засоби виявляться неякісними, то це загрожує життю військових. Тому у лабораторіях їх зможуть протестувати, адже, якщо вони зупинять кров і не порвуться, то й на полі бою не підведуть.