Омелян подсчитал, сколько потеряет Украина из-за Крымского моста

Из-за построенного Россией моста в оккупированном Крыму Украина ежегодно будет терять около полумиллиарда гривен.

Такие подсчеты сделали в Министерстве инфраструктуры, сообщает "Интерфакс".

По словам главы ведомства Владимира Омеляна, полтора миллиарда – это сумма прямых убытков, нанесенных портам на Азовском море.

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Чиновник добавил, что косвенные убытки достигают миллиардных сумм.

"Мы понимаем, что каждую секунду Керченский пролив находится под угрозой закрытия по тем или иным причинам. Мы все скрупулезно подсчитываем. Все счета будут России выставлены", – заявил Омелян.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.



В ЕС и США осудили Россию за незаконное строительство и частичное открытие моста через Керченский пролив.