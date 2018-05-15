В США выразили свою позицию относительно Крымского моста
Официальный Вашингтон осудил незаконное строительство и частичное открытие моста через Керченский пролив.
С соответствующим заявлением выступила представительница Государственного департамента США Хизер Нойерт.
В США считают такие действия России очередным свидетельством готовности Кремля нарушать международное право.
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Также в Госдепе отметили, что мост не только незаконен, но и препятствует судоходству в Азовском море.
В Вашингтоне отметили, что лица и организаций, которые причастны к незаконному проекту попали под санкции, действие которых будет храниться до возвращения Крыма Украине.
"Мы еще раз подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и напоминаем о выражении международным сообществом этой привязанности в резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН", – говорится в заявлении.
Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.
В свою очередь, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.