В США выразили свою позицию относительно Крымского моста

Официальный Вашингтон осудил незаконное строительство и частичное открытие моста через Керченский пролив.

С соответствующим заявлением выступила представительница Государственного департамента США Хизер Нойерт.

В США считают такие действия России очередным свидетельством готовности Кремля нарушать международное право.

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Также в Госдепе отметили, что мост не только незаконен, но и препятствует судоходству в Азовском море.

В Вашингтоне отметили, что лица и организаций, которые причастны к незаконному проекту попали под санкции, действие которых будет храниться до возвращения Крыма Украине.

"Мы еще раз подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и напоминаем о выражении международным сообществом этой привязанности в резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН", – говорится в заявлении.

The United States condemns #Russia’s construction and partial opening of the Kerch Strait Bridge between Russia and occupied #Crimea, which was done without the permission of the government of #Ukraine. Crimea is Ukraine. https://t.co/YjR4nserzN — Heather Nauert (@statedeptspox) 15 травня 2018 р.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.



В свою очередь, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.