У США висловили свою позицію щодо Кримського мосту
Офіційний Вашингтон засудив незаконне спорудження та часткове відкриття мосту через Керченську протоку.
З відповідною заявою виступила представниця Державного департаменту США Гізер Нойерт.
У США вважають такі дії Росії черговим свідченням готовності Кремля порушувати міжнародне право.
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Також у Держдепі наголосили, що міст не лише є незаконним, а й перешкоджає судноплавству в Азовському морі.
У Вашингтоні зазначили, що особи та організацій, які причетні до незаконного проекту потрапили під санкцій, дія яких зберігатиметься аж до повернення Криму Україні.
"Ми ще раз підтверджуємо нашу прихильність суверенітету і територіальній цілісності України і нагадуємо про висловлення міжнародним співтовариством цієї прихильності в резолюції 68/262 Генеральної Асамблеї ООН", – мовиться у заяві.
Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.
У свою чергу, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.