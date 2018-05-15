У США висловили свою позицію щодо Кримського мосту

Офіційний Вашингтон засудив незаконне спорудження та часткове відкриття мосту через Керченську протоку.

З відповідною заявою виступила представниця Державного департаменту США Гізер Нойерт.

У США вважають такі дії Росії черговим свідченням готовності Кремля порушувати міжнародне право.

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Також у Держдепі наголосили, що міст не лише є незаконним, а й перешкоджає судноплавству в Азовському морі.

У Вашингтоні зазначили, що особи та організацій, які причетні до незаконного проекту потрапили під санкцій, дія яких зберігатиметься аж до повернення Криму Україні.

"Ми ще раз підтверджуємо нашу прихильність суверенітету і територіальній цілісності України і нагадуємо про висловлення міжнародним співтовариством цієї прихильності в резолюції 68/262 Генеральної Асамблеї ООН", – мовиться у заяві.

The United States condemns #Russia’s construction and partial opening of the Kerch Strait Bridge between Russia and occupied #Crimea, which was done without the permission of the government of #Ukraine. Crimea is Ukraine. https://t.co/YjR4nserzN — Heather Nauert (@statedeptspox) 15 травня 2018 р.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.



У свою чергу, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.