Омелян підрахував, скільки втратить Україна через Кримський міст
Через збудований Росією міст до окупованого Криму Україна щороку втрачатиме близько півмільярда гривень.
Такі підрахунки зробили в Міністерстві інфраструктури, повідомляє "Інтерфакс".
За словами глави відомства Володимира Омеляна, півтора мільярди – це сума прямих збитків завданих портам на Азовському морі.
Читайте також: Кримський міст: історія, критика та небезпеки російської авантюри
Урядовець додав, що непрямі збитки сягають мільярдних сум.
"Ми розуміємо, що кожну секунду Керченська протока перебуває під загрозою закриття з тих чи інших причин. Ми все скрупульозно підраховуємо. Всі рахунки будуть Росії виставлені", – заявив Омелян.
Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.
У ЄС та США засудили Росію через незаконне спорудження та часткове відкриття мосту через Керченську протоку.
Вибір редакції
-
Маленька і симпатична перемога, – Клімкін прокоментував твіт українською від МЗС Росіїсьогодні , 18:12
-
Несподівані прізвища: Коломойський розповів про своїх фаворитів на президентських виборахсьогодні , 17:04
-
Демонстрація влади та слабких сторін режиму Путіна: західні ЗМІ про відкриття Кримського мостусьогодні , 16:01