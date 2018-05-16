Омелян підрахував, скільки втратить Україна через Кримський міст

Через збудований Росією міст до окупованого Криму Україна щороку втрачатиме близько півмільярда гривень.

Такі підрахунки зробили в Міністерстві інфраструктури, повідомляє "Інтерфакс".

За словами глави відомства Володимира Омеляна, півтора мільярди – це сума прямих збитків завданих портам на Азовському морі.

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Урядовець додав, що непрямі збитки сягають мільярдних сум.

"Ми розуміємо, що кожну секунду Керченська протока перебуває під загрозою закриття з тих чи інших причин. Ми все скрупульозно підраховуємо. Всі рахунки будуть Росії виставлені", – заявив Омелян.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.



У ЄС та США засудили Росію через незаконне спорудження та часткове відкриття мосту через Керченську протоку.