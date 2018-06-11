На скандальному Крмському мосту сталася серйозна ДТП

Напередодні увечері на так званому Кримському мосту, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною Росії, зіткнулися аж три легковики, в результаті чого постраждала водійка однієї із машин.

Про це пише місцеве видання "КерчІнфо". Крім того, опубліковано відповідні фото.

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На Кримському мосту сталася потрійна ДТП

"Учасники події – три легкових автомобілі. Повідомляється, що в результаті аварії постраждала дівчина-водій одного з автомобілів", – мовиться у повідомленні.



У результаті інциденту постраждала дівчина

Також ресурс підкреслює, що це вже не перша аварія на Кримському мосту.



З моменту відкриття 15 травня на Кримському мосту вже було кілька аварій

Нагадаємо, на Кримському мосту перша ДТП сталася на початку червня – через кілометр після в'їзду на міст з боку Таманського півострова РФ легковий автомобіль зіткнувся з пасажирськими автобусом. У результаті інциденту постраждалих немає.