На скандальному Крмському мосту сталася серйозна ДТП
Напередодні увечері на так званому Кримському мосту, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною Росії, зіткнулися аж три легковики, в результаті чого постраждала водійка однієї із машин.
Про це пише місцеве видання "КерчІнфо". Крім того, опубліковано відповідні фото.
Читайте також: Журналісти довідались, які проблеми Кримський міст вже почав створювати жителям півострова
На Кримському мосту сталася потрійна ДТП
"Учасники події – три легкових автомобілі. Повідомляється, що в результаті аварії постраждала дівчина-водій одного з автомобілів", – мовиться у повідомленні.
У результаті інциденту постраждала дівчина
Також ресурс підкреслює, що це вже не перша аварія на Кримському мосту.
З моменту відкриття 15 травня на Кримському мосту вже було кілька аварій
Нагадаємо, на Кримському мосту перша ДТП сталася на початку червня – через кілометр після в'їзду на міст з боку Таманського півострова РФ легковий автомобіль зіткнувся з пасажирськими автобусом. У результаті інциденту постраждалих немає.