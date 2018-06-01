19:13
1 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
21°C 11°C
  • субота
    25°C 11°C
  • неділя
    21°C 15°C
  • понеділок
    26°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Суворий армійський реп. Для чого мільйонеру Міхалкову трактор
Вєсті Кремля
22:14, 31 травня
Вєсті.UA. СБУ допоможе канонізувати церкву. Дитсадок Гройсмана
Вєсті.UA
21:59, 31 травня
Куди
ЦРУ
09:14, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Кримському мосту сталася перша ДТП: деталі

436 Читать новость на русском
На Кримському мості сталася перша аварія
На Кримському мості сталася перша аварія / most.life

На Кримському мості, яким окупанти з'єднали анексований півострів із материковою частиною Росії через Керченську протоку, сталася перша дорожньо-транспортна пригода після його відкриття 15 травня.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на прес-службу ФКУ Упрдор "Тамань".

Читайте також: В окупантів почалися проблеми через наявність Кримського мосту

Аварія сталася вдень через кілометр після в'їзду на міст з боку Таманського півострова РФ. Як зазначається, легковий автомобіль зіткнувся з пасажирськими автобусом, у результаті інциденту постраждалих немає.

Обмеження в русі не вводилися. Учасники оформили протокол про ДТП у спрощеній формі,
– розповіли у прес-службі.

У відомстві додали, що найбільш поширеними порушеннями правил дорожнього руху на Кримському мості є перевищення швидкості та зупинки на ньому, які заборонені.

Окрім того, відзначається, що за травень техніки евакуювали з мосту 17 автомобілів, більшість з яких – через поломки.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.

Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.

Теги: Новини України Україна – Росія Аварії та ДТП Новини Криму Анексія Криму Кримський міст Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Не лише мажори: як українці намагаються уникнути покарання за порушення Правил дорожнього руху
сьогодні, 19:00 Не лише мажори: як українці намагаються уникнути покарання за порушення Правил дорожнього руху
Євгенія Мазур 88
Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури
сьогодні, 18:01 Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури
Дмитро Гнап 435
У світі було багато випадків із інсценуванням смерті, але не можна так робити саме українцям
сьогодні, 17:01 У світі було багато випадків із інсценуванням смерті, але не можна так робити саме українцям
Дід Панас 537
Чи доцільно було інсценувати смерть журналіста Аркадія Бабченка
сьогодні, 16:02 Чи доцільно було інсценувати смерть журналіста Аркадія Бабченка
Дмитро Гнап 262
День защиты детей – это на самом деле День террора детей!
сьогодні, 15:01 День защиты детей – это на самом деле День террора детей!
Володимир Співаковський 524
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук