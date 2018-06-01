На Кримському мосту сталася перша ДТП: деталі

На Кримському мості, яким окупанти з'єднали анексований півострів із материковою частиною Росії через Керченську протоку, сталася перша дорожньо-транспортна пригода після його відкриття 15 травня.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на прес-службу ФКУ Упрдор "Тамань".

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Аварія сталася вдень через кілометр після в'їзду на міст з боку Таманського півострова РФ. Як зазначається, легковий автомобіль зіткнувся з пасажирськими автобусом, у результаті інциденту постраждалих немає.

Обмеження в русі не вводилися. Учасники оформили протокол про ДТП у спрощеній формі,

– розповіли у прес-службі.

У відомстві додали, що найбільш поширеними порушеннями правил дорожнього руху на Кримському мості є перевищення швидкості та зупинки на ньому, які заборонені.

Окрім того, відзначається, що за травень техніки евакуювали з мосту 17 автомобілів, більшість з яких – через поломки.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.



Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.