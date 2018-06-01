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На Крымском мосту произошло первое ДТП: детали

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На Крымском мосту произошла первая авария
На Крымском мосту произошла первая авария / most.life

На Крымском мосту, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России через Керченский пролив, произошло первое дорожно-транспортное происшествие после его открытия 15 мая.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор "Тамань".

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Авария произошла днем в километре после въезда на мост со стороны Таманского полуострова РФ. Как отмечается, легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, в результате инцидента пострадавших нет.

Ограничения в движении не вводились. Участники оформили протокол о ДТП в упрощенной форме,
– рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что наиболее распространенными нарушениями правил дорожного движения на Крымском мосту является превышение скорости и остановки на нем, которые запрещены.

Кроме того, отмечается, что за май техники эвакуировали с моста 17 автомобилей, большинство из которых – по причине поломок.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?
Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.

Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Крымский мост Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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