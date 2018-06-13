Біля Кримського мосту в окупованому Керчі сталася надзвичайна подія: фото
Вчора, 12 червня, в окупованому Російською Федерацією Керчі на в'їзді на технологічний міст Кримського моста згорів автобус, що перевозив пасажирів.
Про це з посиланням на користувачів соцмереж, повідомляє "Керч.Фм".
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За інформацією порталу, у транспорті загорілася газова установка, у результаті чого спалахнув і сам автобус.
Пасажирами машини були будівельники Кримського моста.
За словами очевидців події, ніхто з них не постраждав. Водночас, одна з коментаторок розповіла, що загинув водій автобуса. Проте, інформації від офіційних джерел поки немає.
В окупованому Криму згорів автобус неподалік Кримського мосту
Біля Кримського мосту в окупованому Керчі згорів пасажирський автобус
В окупованому Криму згорів автобус
Пасажирський автобус вщент згорів в окупованому Керчі
В окупованому Криму згорів пасажирський автобус