Біля Кримського мосту в окупованому Керчі сталася надзвичайна подія: фото

Вчора, 12 червня, в окупованому Російською Федерацією Керчі на в'їзді на технологічний міст Кримського моста згорів автобус, що перевозив пасажирів.

Про це з посиланням на користувачів соцмереж, повідомляє "Керч.Фм".

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За інформацією порталу, у транспорті загорілася газова установка, у результаті чого спалахнув і сам автобус.

Пасажирами машини були будівельники Кримського моста.

За словами очевидців події, ніхто з них не постраждав. Водночас, одна з коментаторок розповіла, що загинув водій автобуса. Проте, інформації від офіційних джерел поки немає.



В окупованому Криму згорів автобус неподалік Кримського мосту



Біля Кримського мосту в окупованому Керчі згорів пасажирський автобус



В окупованому Криму згорів автобус



Пасажирський автобус вщент згорів в окупованому Керчі