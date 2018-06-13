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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Окупований Крим залишився без електроенергії та мобільного зв'язку

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Крим без електроенергії
Крим без електроенергії / Фото з вільних джерел

Жителі окупованого Криму повідомили про відключення електроенергі та мобільного зв'язку.

Про це повідомляє агентство "Кримінформ".

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За повідомленням агентства, світла немає в Сімферополі і ряді сусідніх населених пунктів. Електрики та зв'язку немає з 15 години дня. Не працюють світлофори та тролейбуси. Деякі установи увімкнули мобільні генератори.

"Крименерго" не коментує цю ситуацію.

За попередньою інформацією російського федерального інформагентства ТАСС, причиною відключення електрики стала аварія на підстанції "Тамань".

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Аварії та ДТП Електроенергія
Джерело: 24 Канал
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