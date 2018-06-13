Окупований Крим залишився без електроенергії та мобільного зв'язку
Жителі окупованого Криму повідомили про відключення електроенергі та мобільного зв'язку.
Про це повідомляє агентство "Кримінформ".
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За повідомленням агентства, світла немає в Сімферополі і ряді сусідніх населених пунктів. Електрики та зв'язку немає з 15 години дня. Не працюють світлофори та тролейбуси. Деякі установи увімкнули мобільні генератори.
"Крименерго" не коментує цю ситуацію.
За попередньою інформацією російського федерального інформагентства ТАСС, причиною відключення електрики стала аварія на підстанції "Тамань".
Джерело: 24 Канал
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