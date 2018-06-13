В оккупированном Крыму частично восстановили электроснабжение
В оккупированном Российской Федерацией Крыму частично восстановлено энергоснабжение, а магистральные энергосети полуострова поставлены под напряжение.
Об этом со ссылкой на "Крымэнерго" сообщает "Крым.Реалии".
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Подача электроэнергии в Крым восстановлена. Конечным потребителям дадут электричество в ближайшее время,
– сообщили на предприятии.
Как отмечает издание, электроснабжение появилось в Симферополе и Севастополе.
Напомним, около 15 часов 13 июня в оккупированном Крыму отключили электроэнергию и мобильную связь. Жители полуострова рассказали, что света нет в Симферополе и ряде соседних населенных пунктов, также не работали светофоры и троллейбусы.
Источник: 24 Канал
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