В оккупированном Крыму частично восстановили электроснабжение

В оккупированном Российской Федерацией Крыму частично восстановлено энергоснабжение, а магистральные энергосети полуострова поставлены под напряжение.

Об этом со ссылкой на "Крымэнерго" сообщает "Крым.Реалии".

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Подача электроэнергии в Крым восстановлена. Конечным потребителям дадут электричество в ближайшее время,

– сообщили на предприятии.

Как отмечает издание, электроснабжение появилось в Симферополе и Севастополе.

Напомним, около 15 часов 13 июня в оккупированном Крыму отключили электроэнергию и мобильную связь. Жители полуострова рассказали, что света нет в Симферополе и ряде соседних населенных пунктов, также не работали светофоры и троллейбусы.