В окупованому Криму частково відновили електропостачання
В окупованому Російською Федерацією Криму частково відновлено енергопостачання, а магістральні енергомережі півострова поставлені під напругу.
Про це з посилання на "Крименерго" повідомляє "Крим.Реалії".
Читайте також: Мережу заполонили свіжі фото порожніх кримських пляжів: "Просто всі пішли на обід"
Подачу електроенергії у Крим відновлено. Кінцевим споживачам дадуть електрику найближчим часом,
– повідомили на підприємстві.
Як зазначає видання, електропостачання з'явилося у Сімферополі й Севастополі.
Нагадаємо, близько 15 години 13 червня в окупованому Криму відключили електроенергію та мобільний зв'язок. Жителі півострова розповіли, що світла немає в Сімферополі і ряді сусідніх населених пунктів, також не працювали світлофори та тролейбуси.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі