В окупованому Криму частково відновили електропостачання

В окупованому Російською Федерацією Криму частково відновлено енергопостачання, а магістральні енергомережі півострова поставлені під напругу.

Про це з посилання на "Крименерго" повідомляє "Крим.Реалії".

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Подачу електроенергії у Крим відновлено. Кінцевим споживачам дадуть електрику найближчим часом,

– повідомили на підприємстві.

Як зазначає видання, електропостачання з'явилося у Сімферополі й Севастополі.

Нагадаємо, близько 15 години 13 червня в окупованому Криму відключили електроенергію та мобільний зв'язок. Жителі півострова розповіли, що світла немає в Сімферополі і ряді сусідніх населених пунктів, також не працювали світлофори та тролейбуси.