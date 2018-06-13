Мережу заполонили свіжі фото порожніх кримських пляжів: "Просто всі пішли на обід"
У соціальних мережах з настанням пляжного сезону почали публікувати уже традиційні фото порожніх кримських пляжів.
Попри розрекламований Кримський міст туристів на окупованому півострові так і не побільшало.
Читайте також: Кримчани скаржаться на небезпечно брудні пляжі в Гурзуфі: фото
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі