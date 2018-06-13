Мережу заполонили свіжі фото порожніх кримських пляжів: "Просто всі пішли на обід"

Коктебель #Крым И не смейтесь... просто все ушли на обед pic.twitter.com/WCfESbdkgy

Феодосия Золотой пляж время 14—15 Воскресенье все отдыхают Вода где-то градусов 20 Воздух 26—27° Пока так pic.twitter.com/F0cvOnmg2d

Попри розрекламований Кримський міст туристів на окупованому півострові так і не побільшало.

У соціальних мережах з настанням пляжного сезону почали публікувати уже традиційні фото порожніх кримських пляжів.

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