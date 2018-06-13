Сеть заполонили свежие фото пустых крымских пляжей: "Просто все ушли на обед"
В социальных сетях с наступлением пляжного сезона начали публиковать уже традиционные фото пустых крымских пляжей.
Несмотря на разрекламированный Крымский мост туристов на оккупированном полуострове так и не стало больше.
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Источник: 24 Канал
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