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Крымчане жалуются на опасно грязные пляжи в Гурзуфе: фото

59 Читати новину українською
Мазута на гальке
Мазута на гальке

Крымчане активно выкладывают в сеть фото с курортного поселка Гурзуф. Здешний пляж в этом году загрязнен мазутом.

Об этом пишет "Новый день".

Крымчане жалуются, что из-за мазута невозможно купаться в море. Она остается на коже и с трудом оттирается.

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По мнению местных, скорее всего, мазута попала в море с судна.

 

Теги: Экология Новости Крыма Новости Украины
Источник: 24 Канал
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