Крымчане жалуются на опасно грязные пляжи в Гурзуфе: фото
Крымчане активно выкладывают в сеть фото с курортного поселка Гурзуф. Здешний пляж в этом году загрязнен мазутом.
Об этом пишет "Новый день".
Крымчане жалуются, что из-за мазута невозможно купаться в море. Она остается на коже и с трудом оттирается.
Читайте также: У крымского туризма нет будущего, даже мост не поможет, – эксперт
По мнению местных, скорее всего, мазута попала в море с судна.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии