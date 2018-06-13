Крымчане жалуются на опасно грязные пляжи в Гурзуфе: фото

Крымчане активно выкладывают в сеть фото с курортного поселка Гурзуф. Здешний пляж в этом году загрязнен мазутом.

Об этом пишет "Новый день".

Крымчане жалуются, что из-за мазута невозможно купаться в море. Она остается на коже и с трудом оттирается.

Читайте также: У крымского туризма нет будущего, даже мост не поможет, – эксперт

По мнению местных, скорее всего, мазута попала в море с судна.