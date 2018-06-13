Кримчани скаржаться на небезпечно брудні пляжі в Гурзуфі: фото
Кримчани активно викладають у мережу фото з курортного селища Гурзуф. Тутешній пляж цьогоріч забруднений мазутою.
Про це пише "Новий день".
Кримчани скаржаться, що через мазуту неможливо купатися в морі. Вона залишається на шкірі і насилу відтирається.
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На думку місцевих, швидше за все, мазута потрапила в море з судна.
Джерело: 24 Канал
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