Кримчани скаржаться на небезпечно брудні пляжі в Гурзуфі: фото

Кримчани активно викладають у мережу фото з курортного селища Гурзуф. Тутешній пляж цьогоріч забруднений мазутою.

Про це пише "Новий день".

Кримчани скаржаться, що через мазуту неможливо купатися в морі. Вона залишається на шкірі і насилу відтирається.

Читайте також: У кримського туризму немає майбутнього, навіть міст не допоможе, – експерт

На думку місцевих, швидше за все, мазута потрапила в море з судна.