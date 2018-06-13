Оккупанты заявили о новом "рекорде" Крымского моста

По Крымскому мосту, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России, 10 июня проехало более 25 тысяч машин, что якобы является рекордом.

Об этом со ссылкой на пресс-службу упрдор "Тамань" Росавтодора, в оперативном управлении которого находится автодорожная часть моста, сообщает "РИА Новости".

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В то же время уточняется, что речь идет о движении по скандальному мосту в обе стороны.

Предыдущий "рекорд" в 23 тысячи транспортных средств был зафиксирован 20 мая.

Всего за три выходных дня по Крымскому мосту проехали более 70 тысяч автомобилей, в том числе более 600 рейсовых и заказных автобусов. А за 12 дней с начала летнего сезона по мосту проехали более 186 тысяч автомобилей.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему. В то же время, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.