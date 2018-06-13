Окупанти заявили про новий "рекорд" Кримського моста

По Кримському мосту, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною Росії, 10 червня проїхало більше 25 тисяч машин, що нібито є рекордом.

Про це з посиланням на прес-службу упрдор "Тамань" Росавтодору, в оперативному управлінні якого перебуває автодорожня частина моста, повідомляє "РИА Новости".

Читайте також: Навіщо Путіну насправді потрібен Кримський міст: військовий експерт дав пояснення

Водночас уточнюється, що мова йде про рух по скандальному мості в обидві сторони.

Попередній "рекорд" у 23 тисячі транспортних засобів був зафіксований 20 травня.

Загалом за три вихідних дні по Кримському мосту проїхали понад 70 тисяч автомобілів, в тому числі понад 600 рейсових і замовних автобусів. А за 12 днів з початку літнього сезону по мосту проїхали більше 186 тисяч автомобілів.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?

Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.