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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Навіщо Путіну насправді потрібен Кримський міст: військовий експерт дав пояснення

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Кримський міст потрібен Путіну, щоби
Кримський міст потрібен Путіну, щоби "підвищити стійкість анексії" півострова / most.life

Окупанти збудували Кримський міст, щоби збільшити потік транспорту з материкової частини Росії на півострів, і тим самим "підвищити стійкість анексії" Криму.

Про це заявив військовий журналіст, координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець в інтерв'ю "Апострофу".

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За його словами, загалом Кримський міст за призначенням він може виконувати найрізноманітніші функції, незважаючи на те, що його будівництво викликало багато запитань в інженерно-технічному відношенні.

Він зауважив, що питання, пов'язані з надійністю споруди, перетворилися в якусь гру у вгадайку: встоїть або впаде?

Проте, журналіст додав, що фактично стабільність утримання Криму окупантами багато в чому залежала від транспортної інфраструктури та сполучення з ним з боку Росії.

Я допускаю, що міст повинен був зняти напругу в цьому питанні для агресора, тобто різко збільшити транспортний потік на анексовану територію і, таким чином, підвищити стійкість анексії. Але насправді міст поки експлуатується в аварійному режимі, повноцінні випробування його як складної технічної споруди не проводилися. Знаючи рівень російських технологій, у мене дуже багато запитань щодо його прямого використання,
– наголосив Машовець.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Кримський міст Транспорт
Джерело: 24 Канал
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