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Зачем Путину на самом деле нужен Крымский мост: военный эксперт дал пояснения

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Крымский мост нужен Путину, чтобы
Крымский мост нужен Путину, чтобы "повысить устойчивость аннексии" полуострова / most.life

Оккупанты построили Крымский мост, чтобы увеличить поток транспорта с материковой части России на полуостров, и тем самым "повысить устойчивость аннексии" Крыма.

Об этом заявил военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в интервью "Апострофу".

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По его словам, в целом Крымский мост по назначению он может выполнять самые разнообразные функции, несмотря на то, что его строительство вызвало много вопросов в инженерно-техническом отношении.

Он отметил, что вопросы, связанные с надежностью сооружения, превратились в какую-то игру в вгадайку: устоит или рухнет?

Однако, журналист добавил, что фактически стабильность удержания Крыма оккупантами во многом зависела от транспортной инфраструктуры и сообщения с ним со стороны России.

Я допускаю, что мост должен был снять напряжение в этом вопросе для агрессора, то есть резко увеличить транспортный поток на аннексированную территорию и, таким образом, повысить устойчивость аннексии. Но на самом деле мост пока эксплуатируется в аварийном режиме, полноценные испытания его как сложной технической постройки не проводились. Зная уровень российских технологий, у меня очень много вопросов по поводу его прямого использования,
– подчеркнул Машовец.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему. Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?
Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Крымский мост Транспорт
Источник: 24 Канал
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