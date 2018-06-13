ФСБ РФ в Ялте задержала крымскую татарку: где девушка сейчас – неизвестно, – правозащитник

Федеральная служба безопасности РФ провела обыски в доме крымских татар в Ялте. Российские силовики забрали с собой 27-летнюю девушку. Пока неизвестно, где она находится.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил правозащитник Эдем Семедляев.

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Стало известно, что сегодня с 10:00 в Ялте проходил обыск в семье крымских татар. После обыска на допрос забрали девушку 27 лет. Инкриминируют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. До настоящего времени неизвестно, где она находится,

– говорится в сообщении.

Юрист отметил, что обыски проводила ФСБ РФ в Ялте.

Напомним, в аннексированном Россией Крыму 6 июня проходили новые обыски. Российские силовики тогда задержали одного человека. Ему тоже инкриминировали экстремизм.