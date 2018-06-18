У Криму знову обшуки: силовики затримали батька і дочку

У місті Старий Крим, що в окупованому Росією Криму, в понеділок. 18 червня, провели обшуки у будинку кримських татар. Співробітники ОМОНу затримали Юнуса Сейтумерова і його доньку.

Про це у Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

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"Обшук у м. Старий Крим, вул.Абрикосова, 38. Приїхав ОМОН о 6.40 ранку до Сейтумерова Юнуса. Вдома разом з ним перебували дружина та діти. Після закінчення обшуку господаря будинку та його доньку відвезли до Сімферополя", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє громадський захисник Мустафа Сейдалієва, силовики ніяк не представлялися і жодних протоколів не залишили.

Захисник додав, що за словами родичів, підставою для затримання дочки Сейтумерова, нібито, стало листування дівчини по телефону зі своїм чоловіком, який знаходиться на материковій Україні.

Коментар громадського захисника Мустафи Сейдалієва