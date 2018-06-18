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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Експерт вказав на справжню політику Кремля щодо Криму

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Військові у Криму
Військові у Криму / hromadske.ua

Росія розцінює Крим виключно як військову базу – про це свідчить розподіл грошей, які витрачають на півострів.

Таку думку висловив кримськотатарський громадський діяч Ерфан Кудусов, повідомляє ДТ.

За його словами, за роки окупації Кремль повернув півострів в радянські часи.

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Він додав, що зараз військові займають цілі території. Кудусов відзначив, що у Криму все частіше можна побачити заборонні таблички на колючому дроті та почути "сюди не можна".

Кудусов пояснив, що 82,5% витрат з російського бюджету йдуть на кримський міст, автотрасу "Таврида" від цього мосту до Севастополя і дві нові електростанції.

Головне призначення цих проектів – забезпечення функціонування військової інфраструктури півострова,
– пояснив він.

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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