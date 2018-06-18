Эксперт указал на настоящую политику Кремля в отношении Крыма

Россия расценивает Крым исключительно как военную базу – об этом свидетельствует распределение денег, которые тратят на полуостров.

Такое мнение высказал крымскотатарский общественный деятель Ерфан Кудусов, сообщает ЗН.

По его словам, за годы оккупации Кремль вернул полуостров в советские времена.

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Он добавил, что сейчас военные занимают целые территории. Кудусов отметил, что в Крыму все чаще можно увидеть запретительные таблички на колючей проволоке и услышать "сюда нельзя".

Кудусов объяснил, что 82,5% расходов из российского бюджета идут на крымский мост, автотрассу "Таврида" от этого моста в Севастополь и две новые электростанции.

Главное назначение этих проектов – обеспечение функционирования военной инфраструктуры полуострова,

– пояснил он.