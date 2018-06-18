В Крыму снова обыски: силовики задержали отца и дочь

В городе Старый Крым, что в оккупированном Россией Крыму, в понедельник. 18 июня, провели обыски в доме крымских татар. Сотрудники ОМОНа задержали Юнуса Сейтумерова и его дочь.

Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность".

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"Обыск в г. Старый Крым, ул.Абрикосовая, 38. Приехал ОМОН в 6.40 утра к Сейтумерову Юнусу. Дома вместе с ним находились жена и дети. После окончания обыска хозяина дома и его дочь увезли в Симферополь", – говорится в сообщении.

Как сообщает общественный защитник Мустафа Сейдалиев, силовики никак не представлялись и никаких протоколов не оставили.

Защитник добавил, что по словам родственников, основанием для задержания дочери Сейтумерова, якобы, стала переписка девушки по телефону со своим мужем, который находится на материковой Украине.

Комментарий общественного защитника Мустафы Сейдалиева