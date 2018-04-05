Балух не прекращает голодовку – состояние политзаключенного ухудшается

Осужденный активист Владимир Балух с 19 марта продолжает бессрочную голодовку. На этом основании администрация СИЗО даже отказалась предоставить ему воду. Российские правоохранители этого дела публично не комментируют, но адвокат утверждает, что здоровье политзаключенного ухудшается. Однако он не намерен прекращать голодовку.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

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Мужній В.Балух, політв'язень РФ, голодує з 19.03. Стан здоров'я погіршується. Вкотре вимагаємо допустити укр лікарів pic.twitter.com/qfNj4hZekL — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 5 квітня 2018 р.

Ему голодания трудно дается. Кроме этого, происходят постоянные провокации со стороны администрации учреждения, которые приносят ему вкусные продукты питания, соблазняя начать принимать пищу. Это немного дестабилизирует его, но он держится и держит свое слово,

– рассказала адковат Ольга Динзе для Крым.Реалии.

Отметим, что накануне Динзе заявила, что администрация СИЗО отказалась предоставить Балуху воду на основании того, что он объявил голодовку. Российские правоохранители в Крыму дело Балуха, условия его содержания и состояние здоровья публично не комментируют.

Напомним, после аннексии полуострова Владимир Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни" и отказался от российского паспорта. Активиста Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016.

Оккупационные власти обвинили его в хранении патронов и взрывчатки, которые обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за принципиальную проукраинскую позицию.

16 января в оккупированном Крыму активиста Владимира Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении.