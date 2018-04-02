Украинского активиста в Крыму побил российский конвой

Ольга Динзе – адвокат осужденного в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха – заявила об избиении ее подзащитного.

Об этом сообщают "Радио Свобода".

Она отметила, что инцидент произошел после рассмотрения апелляционной жалобы 2 апреля. Балуха побил конвой.

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По словам адвоката, защита планирует подавать жалобу по этому поводу.

Кроме того, Динзе заявила, что администрация СИЗО также отказалась предоставить Балуху воду на основании того, что он объявил голодовку.

Адвокат оценивает состояние осужденного активиста как плохое, но не критическое.