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Українського активіста в Криму побив російський конвой

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Володимир Балух
Володимир Балух / "Крим.Реалії"

Ольга Дінзе – адвокат засудженого в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха – заявила про побиття її підзахисного.

Про це повідомляють "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що інцидент трапився після розгляду апеляційної скарги 2 квітня. Балуха побив конвой.

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За словами адвоката, захист планує подавати скаргу з цього приводу.

Окрім того, Дінзе заявила, що адміністрація СІЗО також відмовилась надати Балуху воду на підставі того, що він оголосив голодування.

Адвокат оцінює стан засудженого активіста як поганий, але не критичний.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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