Архієпископ Климент запропонував назвати "Героєм України" в’язня у Криму

Засуджений в окупованому Криму український активіст Володимир Балух заслуговує звання "Герой України".

Таку думку висловив Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент, повідомляють "Крим.Реалії".

"Зараз ми просимо звернути увагу на те, щоб Володимиру Балух присвоїли звання "Героя України". Ця порядна людина страждає за те, що він на своєму будинку підняв український прапор", – пояснив Климент.

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Активіста Володимира Балуха ФСБ Росії затримала 8 грудня 2016 року. Окупаційна влада звинуватила його у зберіганні набоїв та вибухівки, які виявили у нього під час одного з обшуків.



Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб таким чином помститись за принципову проукраїнську позицію.



Після анексії півострова Володимир Балух на своєму будинку у селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні" та відмовився від російського паспорта.



16 січня в окупованому Криму активіста Володимира Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні.

