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Окупанти засудили кримського активіста Балуха до 3 років та 7 місяців у колонії-поселенні

14:50, сьогодні 105 Читать новость на русском
Володимир Балух
Володимир Балух / Радіо Свобода

Кримський активіст Володимир Балух проведе 3 роки та 7 місяців у колонії-поселенні та змушений сплатити 10 тисяч рублів штрафу.

Таке рішення прийняла так звана "суддя Роздольненьского районного суду Криму" Олена Тедеєва, фактично поновивши йому попередній вирок, скасований "Верховним судом Криму", передає "Громадське".

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"Не на смерть же йдемо. Я гадаю, що найближчим часом все це вирішиться. Я от тільки Україні хочу побажати — не здаватись. І народу України — вести свою боротьбу за те, за що стільки життів покладено, причому кращих людей цієї країні у більшості. Якщо те, що зі мною відбувається, це жертва… то я не вважаю, що це якась така… все буде добре, ми переможемо. Все буде Майдан", – сказав Балух перед початком засідання.

Раніше російський прокурор просив для обвинувачуваного 5 років і 1 місяць позбавлення волі з відбуванням у колонії-поселенні та оплату штрафу в розмірі 20 тисяч рублів.

На суд підтримати Володимира Балуха приїхали активісти Кримського культурного центру, священик УПЦ КП, члени Меджлісу та Курултаю.

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Після оголошення вироку його одразу взяли під варту.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Його окупаційна влада звинуватила у зберіганні набоїв та вибухівки, які виявили у нього під час одного з обшуків. Сам кримчанин неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули на горище будинку самі силовики. Все це – помста за принципову проукраїнську позицію активіста на анексованому півострові. Після захоплення Криму Росією, Володимир Балух на своєму будинку у селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні". Окрім того, він відмовився отримувати російські документи.

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Новини політики
Джерело: 24 Канал
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