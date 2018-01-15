Ви не змусите полюбити так звану "нову батьківщину" – палка промова українця у кримському суді

Українець Володимир Балух виголосив свою останню промову у так званому Роздольненському районному суді, що в окупованому Криму.

Про це повідомляє прес-центр Кримської правозахисної групи.

Він наголосив, що абсолютно всім зрозуміло: справа проти нього – політичне переслідування. А справа проти нього є повністю сфабрикованою.

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Українець вказав на те, що під час повторного розгляду справи були досліджені не всі докази і опитані не всі свідки, навіть у порівнянні з початковим розглядом.

Наприкінці промови Балух звернувся до місцевих силовиків, яких і підозрює у фальсифікації справи:

"Ви намагаєтеся мене навчити любити так звану "нову батьківщину"? Але це ніколи у вас не вийде, чого б мені це не коштувало. Справедливе рішення буде ухвалено тоді, коли будуть покарані люди, які закидали на горище моєї цивільної дружини зброю і боєприпаси... Сльози матерів тих хлопців, які відстоюють законність і право на самовизначення, право на свободу, на почуття гідності ціною власного життя, скільки вже оплачено, це все, хлопці, ваша система влаштовує. Ця система людиноненависницька", – сказав Балух.

Він додав, що суд може ухвалювати будь-яке рішення, адже винні все одно будуть покарані, а Україна – переможе.