Про це станом на ранок повідомило командування Повітряних сил. Ворог атакував із території Росії – Приморсько-Ахтарська.

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"У ніч на 29 червня 2024 Росія атакувала Україну 10-ма ударними БпЛА типу "Шахед-131/136", – ідеться у повідомленні.

ППО уночі збила 10 із 10 "Шахедів"

У Повітряних силах зазначили, що до відбиття атаки залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, розрахунки мобільних вогневих груп та засоби РЕБ.

"Усі 10 "Шахедів" збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей", – повідомило командування.