Об этом по состоянию на утро сообщило командование Воздушных сил. Враг атаковал с территории России – Приморско-Ахтарска.

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"В ночь на 29 июня 2024 года Россия атаковала Украину 10-ю ударными БпЛА типа "Шахед-131/136", – говорится в сообщении.

ПВО ночью сбила 10 из 10 "Шахедов"

В Воздушных силах отметили, что к отражению атаки привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, расчеты мобильных огневых групп и средства РЭБ.

"Все 10 "Шахедов" сбиты в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей", – сообщило командование.



Все 10 "Шахедов" сбили украинские защитники / Инфографика Воздушных Сил

Оккупанты запустили "Шахеды" еще под вечер. В Винницкой области около 3 ночи мониторинговые каналы сообщали о звуках взрывов.

В то же время информации от властей о последствиях падения обломков не было. Предположительно, звуки, которые слышали жители – результат работы ПВО.