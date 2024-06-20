Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що виходить з перегонів за посаду генерального секретаря НАТО. Тепер прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте залишився єдиним кандидатом.

Новим генсеком НАТО Рютте може стати вже в липні цього року. Політик давно відомий своєю великою прихильністю до України. 24 Канал розповідає основні моменти з його біографії.

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Біографія Марка Рютте: молоді роки

Марк Рютте народився 14 лютого 1967 року. Його батько займав високий пост у Голландській Ост-Індії, мати працювала секретаркою, при цьому була із заможної родини. Марк був найменшою дитиною в родині, всього дітей в Ісаака Рютте було аж семеро. Від першої дружини – Петронелли Ерманни Ділінг – троє. Вона померла в 1945 році у японському концтаборі в окупованій Індонезії (тоді була колонією Нідерландів).

Згодом Ісаак Рютте за протестанською традицією одружився з молодшою сестрою померлої дружини – Ерміні Корнелії. Від цього шлюбу народилися ще 4 дітей. Наймолодшим був Марк. Він народився у Гаазі, куди перебралася родина Рютте в 1950-ті після того, як нова влада в Індонезії націоналізувала нідерландські компанії.

Після закінчення гімназії Марк Рютте серйозно розглядав вступ до консерваторії, оскільки дуже любив грати на фортепіано, втім згодом змінив плани та вступив на історичний факультет всесвітньо відомого Лейденського університету.



Марк Рютте (зліва) в юності / Фото ftm.nl

Після завершення навчання у 1992 році молодий історик вирішує піти в бізнес та влаштовується на роботу до глобальної корпорації Unilever (один зі світових лідерів на ринку побутової хімії) як менеджер з персоналу в одному з регіональних відділень. При цьому він продовжує вчителювати у місцевій школі, проводячи уроки раз на тиждень (до речі, робить це й досі).

Через 5 років Рютте підвищили, а ще через 5 він став директором з персоналу в операційній компанії корпорації. Зазначимо, що нині компанія Unilever досі працює в Росії та є одним зі спонсорів війни, проте до Рютте це вже не має жодного стосунку.

Перші кроки Рютте в політиці

Ще в студентські роки Рютте починає кар'єру політика: він був головою молодіжного крила місцевої Народної партії за свободу і демократію (голландські ліберали, офіційна абревіатура партії – VVD). У 1993-му перейшов до "дорослої" політики та став членом виконавчого комітету VVD. На парламентських виборах 2022 року він був одним із лідерів VVD і працював у штабі партії.

На виборах партія Рютте посіла третє місце та стала частиною панівної коаліції на чолі з прем’єром Яном Балкененде (представляв християнських демократів, партія CDA). Перший уряд Балкенде протримався лише 86 днів через демарш правих популістів, натомість другий уряд Балкенде, сформований після позачергових виборів, був більш стабільний та успішний.

Зверніть увагу! У нідерландській політиці завдяки низькому прохідному бар’єру та традиційному політичному плюралізму на виборах дуже рідко хтось має значну перевагу, натомість часто до парламенту проходять багато політсил, які мають невеликі показники підтримки.



У такій ситуації монобільшість є надзвичайно рідкісним явищем, а компромісний коаліційний уряд чи навіть уряд меншості – звичним явищем. Такий розклад сил часто породжував перманентні кризи, проте насправді є захисним механізмом. Останні парламентські вибори в Нідерландах, де перемогли ультраправі, але не зуміли створити коаліції та поки не пішли на поступки, не змінивши риторики щодо України, є цілком показовими.

Рютте був у прохідній частині партійного списку до Палати представників Генеральних штатів (нижня палата парламенту Нідерландів), але вирішив піти у виконавчу владу. Він став частиною першого та другого урядів Яна Балкененде, обидва рази як державний секретар з соціальних питань та зайнятості. Він відповідав за страхування, соціальне забезпечення, умови праці, а також питання міграції. Його головним успіхом стало прийняття Закону про працю та допомогу.



Марк Рютте на велосипеді в Нідерландах / Фото ANP

Марк Рютте та його партія продовжили співпрацю з коаліцією. У третьому уряді Балкененде Рютте посів пост державного секретаря з питань освіти, культури та науки. Співпраця тривала до 2006 року, коли Рютте пішов у відставку заради участі у виборах до Палати представників, де незабаром очолив фракцію VVD. Тоді ж Марк Рютте переміг на праймеріз Народної партії з результатом понад 51% та офіційно став її лідером.

Прем'єр-міністр Рютте

На парламентських виборах 2010 року Народна партія Рютте перемогла та отримала право розпочати переговори про створення коаліції та формування уряду. Переговори тривали декілька місяців і завершились тим, що в жовтні Марк Рютте став прем'єр-міністром, першим від VVD.

Також вперше з 1918 року цю посаду отримав не представник християнських демократів або соціал-демократів.

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Цікаво, що історична перемога стала можлива лише завдяки підтримці ультраправого політика Герта Вілдерса (переможця виборів-2023). Утім, довго цей союз не протримався – вже у 2012 році Вілдерс спровокував урядову кризу, коли не погодився з планом Рютте по скороченню видатків бюджету на вимоги ЄС. Рютте подав у відставку та приготувався до нових виборів.



Прем'єр Нідерландів на церемонії урочистого запуску першої лінії газогону "Північний потік", 2011 рік: зверніть увагу на вираз обличчя тодішнього президента Росії Мєдвєдєва та порівняйте з його нинішньою ненавистю до "колективного Заходу" / Фото EPA

Вибори-2012 стали тріумфом партії Рютте, вона збільшила своє представництво в парламенті та уклала коаліційну угоду з соціал-демократами (PvdA) без будь-якого посередництва трикстера Вілдерса. Так Марк Рютте вдруге став прем'єром.

Рютте та Росія: збиття MH-17, договори з Кремлем

У цій якості Рютте в червні 2013 року став одним із головних гостей (разом з Ангелою Меркель) російського бізнесового саміту – Петербурзького світового економічного форуму (ПМЭФ). На полях форуму Рютте зустрівся з президентом Путіним, який повернув собі це звання, також були укладені численні договори та контракти.



Рютте на зустрічі з Путіним в Санкт-Петербурзі на полях економічного форуму, червень 2013 року / Фото Кремля

Лише через рік, після зустрічі з Рютте в Санкт-Петербурзі, Росія, за вказівкою Путіна, розпочне агресію проти України та зіб'є пасажирський літак рейсу MH-17, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура. Тоді загинуть 298 людей, 193 з них були громадянами Нідерландів. Ця подія стане точкою неповернення у стосунках між Нідерландами та Росією та особистим викликом для Рютте.

Рани від 17 липня 2014 року досі не загоїлися. Ми об'єднані з українцями у нашій скорботі, бо українці також зараз втрачають своїх рідних. Трагедія MH-17 зміцнила наш зв'язок з вами. Ми активно працюємо для того, щоб усі винні у воєнних злочинах опинилися у трибуналі в Гаазі. Мир та справедливість повинні перемогти,

– Марк Рютте про невідворотність покарання росіян за їх злочини.

Другий уряд Рютте відпрацював всі відведені 4 роки, що було вперше для Нідерландів у 21 столітті. На виборах-2017 партія Рютте також була серед лідерів і після переговорів про утворення широкої коаліції він втретє став прем’єром Нідерландів. Головним викликом третього строку Рютте стала пандемія COVID-19, з якою уряд впорався.

"Хлопець з народу": у Нідерландах люблять Рютте

У цей час Рютте став героєм вірусних відео в соцмережах, які додали йому репутацію улюбленця країни та простої людини з народу. Так, він власноруч витирав з підлоги в парламенті розлиту каву на очах жінок-прибиральниць (явно – мігранток, проблема яких в країні стоїть досить гостро), продовжував викладати у середній школі в Гаазі.



Скриншот з відео, на якому Рютте зі шваброю в руках

Крім того, політик вперто використовував стареньку європейську Nokia замість американського "айфону", а також їздив на велосипеді на зустріч з королем Віллемом-Александром та на звичайному SAAB 9-3 – на закупи. Рютте має службове авто – Audi, але не цурається сам вийти з автівки, щоб підняти шлагбаум. При цьому для пересування в межах міста надає перевагу саме велосипедам.



Рютте та індонезійський урядовець Басукі Хадімульджоно демонструють спільну любов до кнопкових телефонів Nokia, 2019 рік / Фото з соцмереж політика



Рютте їздить до короля на велосипеді / Скриншот

Все це миттєво потрапляло до соцмереж, ставало вірусним та робило політика ще більш популярним.

Через Nokia Рютте у 2022 році потрапить у скандал, оскільки виявиться, що знищував повідомлення на телефоні (щоб звільнити пам'ять пристрою) замість того, щоб архівувати їх, як того передбачає закон.



Під тиском громадськості Рютте змушений був перейти на смартфон.

Рютте за багато років у владі не був помічений у корупції, він досі живе в старенькій квартирі в Гаазі, що й десятки років тому, їздить на старій машині та не боїться розмов з простими людьми, не цурається старих друзів. Він часто носить худі, джинси та "конверси". Його легко можна зустріти у супермаркеті, перукарні, на ринку, місцевій їдальні чи кафе в Гаазі, на пробіжці, на пляжі з традиційним голландським бутербродом чи під час велопрогулянки.

Марк Рютте зазвичай не відмовляє у селфі та завжди на позитиві / Фото ANP та із соцмереж політика

"Містер Ні": суперечка з Трампом, тиск на Польщу та Угорщину

Також Марк Рютте став частіше звертати увагу на міжнародні події. Його жорстка розмова з президентом Трампом в Овальному кабінеті у розпал торгової мінівійни між США та ЄС привернула увагу світових ЗМІ до політика з невеликої країни (за це отримав від американських ЗМІ прізвисько "Містер Ні").

Рютте показав себе як великий прихильник України та критик Росії, а також – захисник демократії. Прем’єр Нідерландів також жорстко критикував Польщу та Угорщину через їхній тиск на незалежність судової системи та був ініціатором блокування фінансової допомоги цим державам на рівні ЄС.

Попри успіхи на міжнародній арені уряд Рютте наздогнали проблеми внутрішні: в січні 2021 року прем'єр подав у відставку на тлі скандалу навколо можливого нелегального розподілення субсидій по догляду за дітьми.

Подальше розслідування підтвердило, що звинувачення не мало підстав та було фейком, проте Рютте, відповідно до європейської політичної культури, взяв на себе відповідальність за кризу. На виборах-2021 партія Рютте та сам політик отримали кредіт довіри від виборців та перемогли. Рютте провів нові коаліційні переговори та вчетверте став прем'єром.

Локомотив допомоги Україні

Головним викликом для 4-го уряду Рютте стало російське вторгнення до України. Нідерланди та їхній прем’єр з перших годин агресії підтримали Україну та дуже багато зробили для надання їй політичної, фінансової та збройної допомоги.

Марк Рютте став одним з лобістів України та активно допомагав її інтеграції до ЄС і НАТО.



Марк Рютте під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Берліні, червень 2024 року / Фото ОП

Нідерланди надали Україні зброї та фінансової підтримки на мільярди євро, також Марк Рютте погодив надання Україні систем PATRIOT та літаків F-16. Крім того, Нідерланди та Рютте активно підтримують позицію України щодо покарання Росії за воєнні злочини. Можливо, майбутній суд над російськими злочинцями пройде саме в рідному місті Марка Рютте – Гаазі.

У нас будуть літаки від Нідерландів. Ми вдячні за це. І очікуємо в цьому році першу частину цих літаків. І друге, на що б звернув увагу, як уже сказав Марк, це той трек, до якого не всі країни поки що долучилися, а Нідерланди тут показали свої лідерські позиції, – це відповідальність і спецтрибунал. Я вважаю, що це дуже міцні сторони цієї угоди,

– президент Зеленський 1 березня 2024 року про роль Нідерландів та особисто Марка Рютте.

1 березня 2024 року Марк Рютте прибув до прифронтового Харкова, де разом із президентом Зеленським уклав велику довгострокову безпекову угоду між Україною та Нідерландами, що передбачає надання Україні допомоги у розмірі 2 мільярдів євро на рік.

Попри постійну атмосферу загроз і невизначеності, харків'яни продовжують жити, місто живе далі. Словами неможливо подолати такого диктатора як Путін. Завдання, яке стоїть перед союзниками України, чітке: робити все, що можна, щоб Україна могла захиститися, щоб стримати експансіонізм Путіна… Ми стоїмо поруч з Україною, пліч-о-пліч. Ми продовжуємо надавати пряму військову, фінансову та гуманітарну підтримку і продовжимо шукати інші способи, яким чином ми можемо допомогти,

– Марк Рютте, 1 березня 2024 року, Харків.

Поза жодними сумнівами, Марк Рютте продовжить політику підтримки України в разі обрання його новим генсеком НАТО. Нині його каденція на посту прем’єра Нідерландів завершується – на парламентських виборах восени 2023 року він та його партія програли, а перемогу святкували праві на чолі з Гертом Вілдерсом.

Вілдерс виявися надто токсичним і жодна з політичних сил не виявила бажання співпрацювати з ним, поки той не проведе роботу над помилками та не усвідомить хибність деяких своїх уподобань.

Візит Марка Рютте до Харкова, 1 березня 2024 року / Фото ОП

Курс на Брюссель

За час, коли процес триває, Рютте залишався прем’єром у статусі виконувача обов'язків. Але "виховна робота" не могла бути вічною – влітку 2024 року Вілдерс погодився на компроміси й відмовився сам від прем'єрського крісла. У цій ситуації Рютте вирішив піти "на підвищення" та став кандидатом у генсеки НАТО.

Так, до речі, свого часу зробив чинний генсек норвежець Єнс Столтенберг, який змінив Осло на Брюссель.

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Нині Рютте веде переговори та шукає голоси на свою підтримку. Показово, що його кандидатуру вже схвалив угорський прем’єр Віктор Орбан, який вважався "головним босом" на шляху до висунення.

Нагадаємо, що для обрання необхідна згода всіх 32-х членів НАТО, а Угорщина тут традиційно "викручує руки" та ставить власні умови. Ще раніше кандидатуру Рютте підтримав турецький лідер Реджеп Ердоган, який змушений був забути дипломатичний конфлікт його країни з Нідерландами.

Довідково! У 2015 році турки, обурені російськими бомбардуваннями Сирії вирішили помститись російським дипломатам, але сплутали прапори Росії та Нідерландів (вони дійсно схожі, є версія, що цар Пьотр Перший вкрав ідею прапора Сполучених провінцій й так виник прапор Російської імперії) та напали на консульство Нідерландів у Стамбулі. Після цього країни обмінялися дипломатичними випадами, а апогею скандал досяг у 2017 році, коли Нідерланди не пустили до себе турецьких урядовців, заборонили літаку турецького прем’єра сідати у Роттердамі (турки знову вирішили помститись і хотіли влаштувати акти телефонного терору проти поліційного відділку міста, але зателефонували в американське місто Роттердам у штаті Нью-Йорк).



Далі Ердоган вигнав із Туреччини посла Нідерландів, голландців назвав фашистами та звинуватив у геноциді в (увага!) Сребрениці. Його опонентом у цьому дипломатичному конфлікті був нідерландський прем'єр Рютте – він впевнено тримав удар, але згодом закликав до примирення. Завдяки цьому рейтинги Рютте в Нідерландах злетіли до небес і стали однією з причин перемоги партії прем'єра на виборах. Утім, за 7 років і цей кумедний, але дуже образливий для Ердогана епізод був забутий.

Також, схоже, що Рютте знайшов аргумент для інших держав, які сумнівалися. ЗМІ кажуть, що це Словаччина та Румунія.

Чи стане Марк Рютте новим генсеком НАТО, буде відомо вже під час Саміту Альянсу, який пройде 9 − 11 липня 2024 року у Вашингтоні. У разі обрання, Рютте вже восени вступить у свої повноваження, а пан Столтенберг нарешті піде на пенсію, на яку він дуже чекав, але двічі був змушений продовжити свою службу. Нині він може бути цілком спокійним, адже, схоже, надійного наступника знайдено.

Також може бути спокійною й Україна – Рютте абсолютно точно продовжить курс на підтримку нашої держави, що його проводив і Столтенберг. Можливо, саме за каденції Рютте Україна стане повноправним членом НАТО. Принаймні будемо сподіватись, що голландець зробить для цього все можливе.