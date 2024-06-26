Відомо, що Рютте є прихильником України. Варто зазначити, що офіційно він почне виконувати свої повноваження першого жовтня.
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Джерело:Reuters
Посли НАТО офіційно затвердили Марка Рютте наступним главою альянсу. Він замінить на цій посаді Єнса Столтенберга.
Відомо, що Рютте є прихильником України. Варто зазначити, що офіційно він почне виконувати свої повноваження першого жовтня.
Дивіться також Гібридна війна Путіна: Росія відкрила другий фронт на кордоні з НАТО, – Bloomberg