Известно, что Рютте является сторонником Украины. Стоит отметить, что официально он начнет выполнять свои полномочия в октябре.

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Что известно об избрании Марка Рютте

В среду, 26 июня, премьера Нидерландов Марка Рютте избрали новым генсеком НАТО. Известно, что его кандидатуру одобрили послы всех 32 государств-членов Альянса.

Обратите внимание! Официально он начнет выполнять свои полномочия первого октября.

К слову, накануне голосования Йенс Столтенберг заявил, что оставляет НАТО "в надежных руках".

Я думаю, что Марк – очень сильный кандидат. Он имеет большой опыт работы на посту премьер-министра. И это будет хорошо для всех нас, для НАТО и для меня,

– прокомментировал он.

Что известно о новом генсеке НАТО

57-летний Рютте впервые занял должность премьер-министра в 2010 году и стал самым долго работающим главой правительства Нидерландов.

С момента масштабного вторжения России в Украину Рютте активно поддерживал Киев и выступал с критикой Владимира Путина. Заметим, что Нидерланды считают Россию ответственной за сбивание пассажирского рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года.

Нидерланды также пообещали предоставить Украине истребители F-16.

Помогаем, чтобы все ваши отважные мужчины и женщины в Украине освободили страну от россиян,

– заявил Рютте в интервью Радио Свобода в феврале.

Наблюдатели отмечают, что важным активом Рютте является его хорошие отношения с Дональдом Трампом, а также способность договариваться как с демократами, так и с республиканцами, отмечают Западные СМИ.

Известно, что именно под руководством Рютте Нидерланды также увеличили расходы на оборону до уровня, превышающего порог в 2% ВВП, необходимый для членов НАТО.