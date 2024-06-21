О том, что Россия сейчас ведет две войны заявлял, в частности, президент Финляндии Александер Стубб: одна - это кинетическая, обычная война в Украине, а другая – гибридная война на Западе с целью пошатнуть ощущение безопасности этих стран. Свою деятельность российский МИД, конечно, не комментирует.

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Российскую гибридную войну обсудят на Саммите НАТО

Сейчас напряженной является ситуация на российско-эстонской границе в Нарве. Там в конце мая, в полночь несколько российских пограничников в масках снимали оранжевые навигационные средства на реке, которая отделяет Эстонию и зону действия НАТО от России.

Эстония восприняла это как сигнал странам Балтии и Западу в целом. Этот инцидент был признан провокацией и дестабилизацией стран, которые имеют 3550-километровую границу с Россией и ее союзником Беларусью.

Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша имеют общую границу с Россией, которая простирается более чем на 2300 километров; добавьте 1250 километров, общих с Беларусью, и это больше чем американо-мексиканская граница,

– пишет Bloomberg.

Там считают, что эта реальность все больше превращает Балтийский регион на второй фронт в конфликте Запада с Москвой.

"Эти эпизоды, как правило, не дотягивают до обычных атак, которые могли бы спровоцировать коллективный ответ НАТО, частота этих эпизодов возросла после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины в начале 2022 года", – при этом отмечают в издании.

В целом Россия прибегает к отправке групп мигрантов на штурм границ, глушения сигналов GPS, вербовки преступников для мелких диверсий. Несмотря на это, Запад планирует укрепление и модернизации восточной границы за 3,5 миллиарда долларов и попросил включить российские гибридные атаки в повестку дня на саммите НАТО, что пройдет 9 – 11 июля.

"Только за последние несколько месяцев Финляндия и Швеция подверглись нарушениям воздушного пространства, нескольким коммерческим самолетам не удалось приземлиться в небольших аэропортах из-за помех глобальной системе позиционирования, а Польша задержала людей за вероятные диверсионные действия внутри страны, которые поддерживала Россия. Европейский Союз", – пишет Bloomberg.

Также Кремль пытался мобилизовать русскоязычные меньшинства в Эстонии и Латвии, чтобы посеять внутренние разногласия, а в Польше сосредоточил свое внимание на разжигании напряженности между местными жителями и большим количеством украинцев, которые искали убежища от войны.

К тому же Москва регулярно называет страны Балтии разжигателями войны и русофобами, а также привлекает ботов для рассылки спама в соцсетях с вредным содержанием. Сначала языковые ошибки в их дезинформационных текстах были слишком явными, но появление искусственного интеллекта усложнило проблему.

В этом нет линии фронта. Вся Европа сейчас в состоянии войны,

– отметила министр иностранных дел Финляндии Элины Валтонен.