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Политзаключенному Балуху в зале суда стало плохо, за ним приехала скорая

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К Балуху приехала скорая
К Балуху приехала скорая / radiosvoboda.org

15 июня украинскому политзаключенному Владимиру Балуху стало плохо в зале суда. Ему вызвали карету скорой.

Об этом информируют "Крым.Реалии".

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Отмечается, что во время судебного заседания в подконтрольном Кремлю Раздольненском суде Крыма украинскому активисту Владимиру Балуху стало плохо, ему вызвали скорую помощь и объявили перерыв.

Известно, что перед этим суд допросил экс-жену пленника Наталью Балух. Женщина на заседании пояснила, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира с начальником изолятора временного содержания Раздольненского района Анатолием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Балуха по национальному признаку.

Добавим, что политзаключенный продолжает свою бессрочную голодовку, которую он начал еще 19 марта.

Напомним, украинского политзаключенного Владимира Балуха помещали в одиночную узкую камеру, в которой можно только стоять или сидеть. Мужчина пробыл там два часа. Это случилось сразу после того, как российский омбудсмен направила официальный ответ украинскому Уполномоченному о состоянии здоровья и содержании украинских пленников.

В чем обвинили Владимира Балуха?
8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта. Оккупационная власть Крыма обвинила Балуха в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.

Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Украинцы в плену РФ Новости Крыма заложники
Источник: 24 Канал
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