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В России заявили, что Сенцов прекратил голодовку: Денисова настаивает на допуске к украинцу

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В России заявили, что Сенцов прекратил голодовку
В России заявили, что Сенцов прекратил голодовку / Фото из открытых источников

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, которой отказали в посещении украинского политзаключенного Олега Сенцова в российской колонии, заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к нему или на проведении видеоконференции с ним.

Об этом Денисова сказала в комментарии телеканалу 112 Украина.

Отметим, 15 июня утром Денисова прибыла в российский город Лабытнанги, где в колонии содержится Сенцов, чтобы встретиться с украинцем.

Однако в российской колонии отказались допустить Денисову на встречу с Сенцовым, не объяснив при этом причин отказа, и не сообщив о состоянии здоровья удерживаемого украинца.

Впоследствии Денисова рассказала, что начальник колонии заявил, что Сенцов – российский гражданин, и украинская сторона не имеет права встречаться с ним.

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Мы будем и дальше настаивать на том, чтобы в ближайшее время нас допустили к Сенцову, или дали подтверждающую информацию, что с ним все нормально, что у него нет никакого кризиса, что он находится в нормальном состоянии. И когда они говорят, что мы можем сделать видеоконференцию – сделаем видеоконференцию,
– сказала украинский омбудсмен.

Денисова также отметила, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова уверяла ее, что Сенцов прекратил голодовку, однако не поддержала просьбу предоставить посменную информацию об этом от самого режиссера. Москалькова заверила, что сделает запрос на такую информацию.

Украинский омбудсмен рассказала, что для Украины Сенцов – в приоритете, но есть и другой список политзаключенных, однако и по нему стороны зашли в тупик, потому что Москалькова сначала хотела посетить арестованного в Украине главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Но я не готова так сотрудничать с уполномоченным РФ, которая не работает ни на паритетных, ни на синхронных, ни на первоочередных задачах и на том, чтобы мы все-таки двигались к их обмену (политзаключенных),
– сказала Денисова.

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Она добавила, что украинские консулы посетят российский Омск, где удерживают украинца Дмитрия Штыбликова.

"Поскольку Татьяна Николаевна решила сделать Омск показательным выступлением, поскольку я узнала, что там будет и губернатор Омской области, и другие, то я в таких мероприятиях участия не принимаю", – пояснила Денисова.

Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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