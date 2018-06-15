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У Путина отказались отвечать, почему к Сенцову не пускают украинского омбудсмена

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Песков прокомментировал недопуск Денисовой к Сенцову
Песков прокомментировал недопуск Денисовой к Сенцову / News.rambler.ru

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина, Дмитрий Песков заявил, что незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов якобы не является "удерживаемой лицом". При этом Песков не назвал причины, почему к Сенцову не пускают украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

Об этом сообщает УНИАН.

Отметим, 15 июня утром Денисова прибыла в российский город Лабытнанги, где в колонии содержится Сенцов, чтобы встретиться с украинцем. Этот визит был заранее согласован.

Однако в российской колонии отказались допустить Денисову ко встрече с Сенцовым, не объяснив при этом причины отказа, и не сообщив о состоянии здоровья удерживаемого украинца.

Я не смогу вам ответить на этот вопрос (почему Денисову не пускают к Сенцову, – ред.). Эту тему ведет моя коллега Москалькова, она находится на контакте с украинскими визави. Мы надеемся получить подробную информацию, и позже я смогу вас проинформировать,
– сказал Песков.

"Что касается Сенцова, в любом случае – его, конечно, нельзя считать удерживаемым лицом, потому что он осужден, причем по достаточно тяжкой статье", – добавил пресс-секретарь Путина.

Как сообщает ТАСС, в свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Денисова якобы находится на территории РФ незаконно.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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