У Путіна відмовились відповідати, чому до Сенцова не пускають українського омбудсмена

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна – Дмитро Пєсков – заявив, що незаконно засуджений в РФ український режисер Олег Сенцов нібито не є "утримуваною особою". При цьому Пєсков не назвав причин, чому до Сенцова не пускають українського омбудсмена Людмилу Денисову.

Про це повідомляє УНІАН.

Зазначимо, 15 червня вранці Денісова прибула до російського міста Лабитнангі, де в колонії утримується Сенцов, щоб зустрітися з українцем. Цей візит був заздалегідь погодженим.

Проте у російській колонії відмовилися допустити Денісову до зустрічі з Сенцовим, не пояснивши при цьому причин відмови, і не повідомивши про стан здоров’я утримуваного українця.

Я не зможу вам відповісти на це питання (чому Денисову не пускають до Сенцова, – ред.). Цю тему веде моя колега Москалькова, вона перебуває в контакті з українськими візаві щодо цього. Ми сподіваємося отримати докладну інформацію і пізніше я зможу вас проінформувати,

– сказав Пєсков.

"Що стосується Сенцова, в будь-якому випадку – його, звичайно, не можна вважати утримуваною особою, тому що він засуджений, причому за досить тяжкою статтею", – додав речник Путіна.

Як повідомляє ТАСС, у свою чергу уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що Денісова нібито перебуває на території РФ незаконно.