У Росії заявили, що Сенцов припинив голодування: Денісова наполягає на допуску до українця

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, якій відмовили у відвідуванні українського політв'язня Олега Сенцова в російській колонії, заявила, що продовжуватиме наполягати на допуску до нього або на проведенні відеоконференції з ним.

Про це Денісова сказала в коментарі телеканалу 112 Україна.

Зазначимо, 15 червня вранці Денісова прибула до російського міста Лабитнангі, де в колонії утримується Сенцов, щоб зустрітися з українцем.

Проте у російській колонії відмовилися допустити Денісову до зустрічі з Сенцовим, не пояснивши при цьому причин відмови, і не повідомивши про стан здоров’я утримуваного українця.

Згодом Денісова розповіла, що начальник колонії заявив, що Сенцов – російський громадянин, і українська сторона не має права зустрічатися з ним.

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Ми будемо і далі наполягати на тому, щоб найближчим часом нас допустили до Сенцова, або дали підтверджувальну інформацію, що з ним усе нормально, що у нього немає ніякої кризи, що він переубває в нормальному стані. І коли вони говорять, що ми можемо зробити відеоконференцію – зробімо відеоконференцію,

– сказала український омбудсмен.

Денісова також зазначила, що російський омбудсмен Тетяна Москалькова запевняла її, що Сенцов припинив голодування, проте не підтримала прохання надати позмінну інформацію про це від самого режисера. Москалькова запевнила, що зробить запит на таку інформацію.

Українська омбудсмен розповіла, що для України Сенцов – у пріоритеті, але є й інший список політв'язнів, проте і по ньому сторони зайшли в тупик, тому що Москалькова спочатку хотіла відвідати заарештованого в Україні головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

Але я не готова так співпрацювати з уповноваженим РФ, яка не працює ні на паритетних, ні на синхронних, ні на першочергових завданнях і на те, щоб ми все-таки рухалися до їх обміну (політв'язнів),

– сказала Денісова.

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Вона додала, що українські консули відвідають російський Омськ, де утримують українця Дмитра Штиблікова.

"Оскільки Тетяна Миколаївна вирішила зробити Омськ показовим виступом, оскільки я дізналася, що там буде і губернатор Омської області, і інші, то я в таких заходах участі не беру", – пояснила Денісова.